Gelininin evinden bileziklerle mi kaçtı?

Hamide Hanım tüm iddiaları yalanladı. Müge Anlı durumun emniyete sevk ettiğini, Hamide Hanım'ın yalanlamasının yeterli olmayacağını emniyetin tüm konuşmalara ve mesajlara hakim olduğunu vurguladı. Hırsızlığın en yüz kızartıcı suçlardan biri olduğunu söyleyen Müge Anlı, Hamide Hanım'a telefonunun iki gündür neden kapalı olduğunu sordu. Hamide Hanım bozuk olduğunu bugün açıldığını söyledi. Hamide Hanım'a attığı mesajlar sorulunca mesaj atmadığını ileri sürdü.