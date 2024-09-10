Gökhan Atakan'ın kuşku dolu ölümü

2005 yılında Sakarya'nın Geyve ilçesinde boğularak hayatını kaybettiği sanılan mühendis Gökhan Atakan'ın eşi Dr. Yeliz Atakan ve Yeliz'in sevgilisi olduğu iddia edilen Dr. Erdal Bektaş tarafından öldürüldüğü iddia ediliyor. Muhabir Müge, mühendis Gökhan Atakan'ın boğulduğu göle giderek orada araştırma gerçekleştirdi. Rahmetli Gökhan'ın ağabeyi kardeşinin çok titiz biri olduğunu, bu pis yerde karpuz yıkamayacağını ifade etti.