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10 Eylül 2024, Salı 10:00

Gökhan Atakan'ın kuşku dolu ölümü

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Müge Anlı İle Tatlı Sert atv ekranlarında

2005 yılında Sakarya'nın Geyve ilçesinde boğularak hayatını kaybettiği sanılan mühendis Gökhan Atakan'ın eşi Dr. Yeliz Atakan ve Yeliz'in sevgilisi olduğu iddia edilen Dr. Erdal Bektaş tarafından öldürüldüğü iddia ediliyor. Muhabir Müge, mühendis Gökhan Atakan'ın boğulduğu göle giderek orada araştırma gerçekleştirdi. Rahmetli Gökhan'ın ağabeyi kardeşinin çok titiz biri olduğunu, bu pis yerde karpuz yıkamayacağını ifade etti.

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