Hasan Balcı'dan 3 aydır haber alınamıyor!

Tekirdağ'da yaşayan 60 yaşındaki Hasan Balcı, üç ay önce evini sattıktan sonra yaklaşık 1 milyon 200 bin lira ile ortadan kayboldu. Aynı ismi taşıyan kardeşi Hasan Balcı, ağabeyini bulmak için canlı yayına katılarak yardım istedi. Ailesi, kayıp adamın son dönemde evsizlerle vakit geçirdiğini ve başına bir şey gelmiş olabileceğinden endişe ediyor. Öte yandan aile içinde miras anlaşmazlığı bulunduğu ve bazı yakınlarının "öldü" yönündeki iddialarının kafa karışıklığı yarattığı öğrenildi.