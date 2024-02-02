Hasan Çelik'in cinayetinde çarpıcı iddia

Hasan Çelik'i öldürdüğü iddia edilen Mert'in, daha önce Şerife ile nişanlanmak istediği buna Hasan Çelik'in için vermediğiydi. Şerife, bunun yalan olduğunu söyleyerek kabul etmedi. Yasin'in babası yayına bağlandı. Mert ve Şerife'nin ilişkisi olduğunu söyledi. Kızının görüntülerini atacağını söyleyerek, Mert'in, Hasan Çelik'i sosyal medyadan tehdit ettiğini bildiğini anlattı.