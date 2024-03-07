Hayalleri suya düşüren sucu sevgili konuştu

Birsen Eroğlu, sucu Oğuzhan tarafından evlilik vaadiyle 500 bin lira dolandırıldığını iddia ederek annesi Suna ile stüdyoya gelmişti. Müge Anlı dünkü yayının ardından Oğuzhan ve Kubilay'n Birsen'e olan borcunu kabul etiklerini, her birinin 5 ay içinde ödenecek 175 Bin lira senet imzaladıklarını açıkladı. Kalan parayı da üçüncü ortak Serhat'ın vereceği ama o kişinin senet imzalamadığı belirtildi.