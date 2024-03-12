İhanet iddialarının odağındaki isim canlı yayında

Mehmet Bey, Ali'nin "Turan'ın eski karısına karşı bir hata yaptım" dediğini, yanında Ali'nin ustasının da olduğunu ama onun gerçekleri söyleyip söylemeyeceğine kefil olmadığını belirtti. Ali Bey ise öyle bir şey demediğini ifade etti. Ali'nin aynı olayı Muhabir Müge'ye de anlattığı, ellerinde kanıtların olduğu ama onu da yalandığı hatırlatıldı.