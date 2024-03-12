12 Mart 2024, Salı 00:00
İhanet iddialarının odağındaki isim canlı yayında
Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında
Mehmet Bey, Ali'nin "Turan'ın eski karısına karşı bir hata yaptım" dediğini, yanında Ali'nin ustasının da olduğunu ama onun gerçekleri söyleyip söylemeyeceğine kefil olmadığını belirtti. Ali Bey ise öyle bir şey demediğini ifade etti. Ali'nin aynı olayı Muhabir Müge'ye de anlattığı, ellerinde kanıtların olduğu ama onu da yalandığı hatırlatıldı.
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