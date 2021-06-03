İki çocuk annesi kadın bulundu

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Müge Anlı, Nebahat'in bulunduğunu açıkladı. Hakan Bey, kayınvalidesi kendisine iftira attığı için zoruna gittiğinden bahsedip eşi ile evlenirken kendisine kızımız hasta denilmediğini, yoksa kendisini ateşe atmayacağını dile getirdi. Selami Bey, damadına attığı ses kayıtlarının bile durduğunu, defalarca kızım hasta dediğini ileri sürdü. Hakan Bey zorla evlenmediğini, kaçırdığını çünkü birbirlerini sevdiklerini ama eşinin hasta olduğunu bilmediğini, kendisini ateşe attığını belirtti. Selami Bey, 2017'de damadını hep arayıp yalvardığını tekrarlayarak yalan söylenmesine tepki gösterdi. Hakan Bey, kendi üzerine iftira atıldığını ama kızın bulunduğuna dikkat çekti.