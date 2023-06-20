ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT KISA VİDEO
İki kayıp birden bulundu

İki kayıp birden bulundu

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

8 Haziran'da Bursa'daki evinden gezmeye gideceğim diye çıkan ikiz bebek annesi Müzeyyen Avcı bulundu. Kendine yeni bir hayat kurduğunu söylerken, çocukların babalarında kalmalarının daha doğru olacağının bilgisi verildi.

7 Haziran'da Niğde'den kaybolan 27 yaşındaki genç kız da bulundu. Tedavi olmak için Ankara'ya gittiğini, ailenin buna izin vermediğini o yüzden polisten yardım istediği için kadın sığınma evine yerleştirildiği bilgisi verildi

DEVAMI
Müge Anlı ile Tatlı Sert
SON BÖLÜMÜ İZLE Müge Anlı ile Tatlı Sert
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Müge Anlı ile Tatlı Sert
20 Haziran 2023, Salı
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
19 Haziran 2023, Pazartesi
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
16 Haziran 2023, Cuma
Müge Anlı ile Tatlı Sert
BİZE ULAŞIN