İki kayıp birden bulundu

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

8 Haziran'da Bursa'daki evinden gezmeye gideceğim diye çıkan ikiz bebek annesi Müzeyyen Avcı bulundu. Kendine yeni bir hayat kurduğunu söylerken, çocukların babalarında kalmalarının daha doğru olacağının bilgisi verildi.

7 Haziran'da Niğde'den kaybolan 27 yaşındaki genç kız da bulundu. Tedavi olmak için Ankara'ya gittiğini, ailenin buna izin vermediğini o yüzden polisten yardım istediği için kadın sığınma evine yerleştirildiği bilgisi verildi