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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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1 Kasım 2024, Cuma 10:00

İki kayıp birden Müge Anlı’da bulundu

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Müge Anlı İle Tatlı Sert atv ekranlarında

16 yaşındaki Nazar Ay, 4 gün önce İstanbul'dan kayıplara karışmış annesi Bahar Hanım onu aramak için dün stüdyoya gelmişti. 16 yaşımızdaki kızımız bulundu, ailesine geri döndü. 27 yaşındaki sosyal bilgiler öğretmeni Ramazan Gezici'ye 20 Ağustos'tan beri ulaşılamıyordu. Annesi Aynur Gezici oğlunu aramak için stüdyoya gelmiş, Bilecik'ten kaybolan Ramazan Gezici'nin borçlarından dolayı evden kaçıp gittiği konuşulmuştu. Ramazan Gezinci bulundu.

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