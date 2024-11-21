21 Kasım 2024, Perşembe 10:00
İki kayıp birden Müge Anlı'da bulundu
Müge Anlı İle Tatlı Sert atv ekranlarında
Kübra, 3 hafta önce Ankara'dan kaybolmuştu. Kübra'nın kocası ve kayınvalidesinden şiddet gördüğü iddia edilmişti. 3 çocuk annesinin devlet koruması altında olduğu ortaya çıktı. Bir diğer kayıp ise 24 yaşındaki Havva, 24 Nisan Çarşamba günü İstanbul Sultangazi'deki Esentepe Mahallesindeki evinden kaybolmuştu. Gitmeden önce annesinin hesaplarından 52 Bin TL para çeken Havva kaybının 87. Gününde bulundu.
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