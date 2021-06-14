Işıl Naz parkta bulundu

Işıl Naz, ekibi arayarak Esenler Şehit Zekai Şengör parkından kendisinin alınmasını istedi. Ceyhan Hanım çok mutlu olduğunu, eğer bu akşam da bulunmasaydı korkacağını söyleyerek Müge Anlı'ya teşekkürlerini sundu. Işıl Naz, evi terk etmediğini, kafa dinlemek için gittiğini ama ilk gün pansiyonda kalırken parası bittiği için ikinci gün sokakta kaldığını, çimenlerin arasında uyuduğunu, ailesini de görünce üzülüp aradığını belirtti. Ceyhan Hanım, bunun kendi başına geleceğini hiç düşünmediğini, kızı kaybolunca zaten Müge Anlı bulur diye düşündüğünden söz ederken Seyhan Hanım da Müge Anlı'ya teşekkür etti.