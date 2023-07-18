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İstenmeyen damat kayınpeder kurbanı mı oldu? Mustafa Yılmaz'ı kuzeni Onur Yılmaz mı öldürdü?

İstenmeyen damat kayınpeder kurbanı mı oldu? Mustafa Yılmaz'ı kuzeni Onur Yılmaz mı öldürdü?

İstenmeyen damat Mustafa Yılmaz öldürüldü mü? Büyük şüphe çeken olayda hangi son dakika gelişmeleri yaşandı? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen olaya dair tüm detaylar burada!

atv ekranlarının fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen Mustafa Yılmaz olayı ortalığı karıştırdı. Mustafa Yılmaz öldü mü?

Sevdiği kızı kaçıran Mustafa Yılmaz henüz 17 günlük evliyken, 22 Ocak'ta Elazığ'da kayıplara karıştı. Kayınpederinin tehdit ettiği iddia edilen Mustafa Yılmaz'dan bir gün sonra kuzeni Onur Yılmaz'ın kayıplara karışması ailede genç adam için infaz emri verildiği şüphesini uyandırıyordu. İddiaların odağındaki kayınpeder aynı zamanda Onur Yılmaz'ın amcasıydı, teyze çocukları olan iki gencin kaybında kuşku ise Onur Yılmaz tarafından Mustafa Yılmaz'ın kayınpederine teslim edildiği yönündeydi. Kocasının kaybında babasını baş şüpheli olarak gören Nurten Nur Yılmaz, Mustafa Yılmaz'ın tehdit altında olduğunu söyledi. 22 Ocak'tan beri kayıp olan iki kuzenden aylardır haber alınamıyor.

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