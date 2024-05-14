İtirafın ardından sevgilisi ile karşı karşıya

Burhanettin Bey ise her şeyi inkar etmeye devam etti. Emine Hanım Burhanettin'in beysbol sopasıyla Şaban'a vurduğunu, sonra da çamaşır ipiyle onu boğmaya çalıştığını tekrar etti. Emine Hanım annesinin o gün yanında olmadığını buna rağmen ona yalancı şahitlik yaptırdığını belirtti. Burhanettin Bey öyle bir şey olmadığını, kahvaltıdan sonra evden çıkıp gittiğini, akşamda dağ evine halı götürmeye gittiklerini, Emine'nin anlattıklarını yaşamadıklarını söyledi.