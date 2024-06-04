4 Haziran 2024, Salı 10:00
Kadriye Pipun ve çocukları nerede?
28 yaşındaki Kadriye Pipun 5 yaşındaki oğlu Doğukan ve 6 yaşındaki kızı Binnaz'ı alarak kayıplara karıştı. Kayınvalidesi Güldane Hanım "8 yıllık gelinim, oğlumu dolandırıp kaçtı" iddiasında bulundu. Güldane Hanım gelininin kaçmadan önce oğlunun hesabından 200 Bin lira para çektiğini, konuyu kapatmak için "kumar oynadım, para lazım oldu" dediğini, ardından 20 cumhuriyet altını ve 450Bin / 700 bin lirayı alıp kayıplara karıştığını söyledi.
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