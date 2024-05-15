Karısı, arkadaşı, 2 çocuğu ve kayınvalidesi gözaltındalar

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Şaban Ataş'ın oğulları, eski karısı Emine ve Burhanettin stüdyodan göz altına alındı. Emine'nin annesi Dulkadın Hanım ise Muğla'dan göz altına alındı. Şaban ve Emine çiftinin en küçük oğluna mikrofon uzatıldı. Çocuk "annemden ve ağabeyimden böyle bir şey beklemezdim. Mehmet ağabeyimden hiç şüphelenmedim diğerlerinden de şüphelenmiyorum, Burhanettin öldürmüştür" dedi.