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4 Ekim 2021, Pazartesi 00:00
Karşılıksız aşk cinayetine mi kurban gitti?

Karşılıksız aşk cinayetine mi kurban gitti?

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Balıkesir Havran'da çiftçilik yapan 53 yaşındaki Mustafa Bey'in 25 Temmuz 2018 tarihinde sırtına gelen kurşunla cinayete kurban gittiği belirtilirken Mustafa Bey'in oğlu babasının başına böyle bir şey geleceğini düşünmediğini söyledi. Ailenin ilk aklına gelen kişinin Gültekin Bey olduğu, tarlaya gelen suyu sadece kendilerinin kullandığını, Gültekin Bey'in de zoruna gittiğini, babasına gelip "15 sene siz kullandınız artık suyu biz kullanacağız" dediğini, hatta babası ölmeden bir yıl önce bile bu olayın yaşanmadığını, hortumun kesildiğini, babasının öldüğü gün de hortumun kesildiğini anlattı.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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