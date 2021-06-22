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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT KISA VİDEO
22 Haziran 2021, Salı 00:00

Katille göz göze gelen kızları canlı yayında...

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Müge Anlı, 3 yıl önce de Büşra Hanım ile yüz yüze geldiklerini ama Büşra Hanım'ın hep bu cinayet ile ilgili sessiz, sakin davrandığına dikkat çekip normalde gelinler ile bir sorun olduğunda annesi üzülmesin diye görümcelerin tepki verdiğini belirtti. Müge Anlı, Büşra Hanım'ın bu konularda hiç tepki göstermediğini ama kendisine sorgu yöneltilince tepki verdiğini söyledi. Büşra Hanım o dönem psikolojisinin çok normal olmadığını, hep kendisi suçlandığı için tepki gösterdiğini, sonrasında ses çıkaramadığını zira psikolojik baskı altında olduğunu dile getirdi. Müge Anlı, Büşra Hanım'ın "O kar maskeli kişi abim Uğur olabilirdi" demesine rağmen hala onlarla kalıyor olmasının altını çizdi ve bunu sorguladı.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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