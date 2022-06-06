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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT KISA VİDEO
6 Haziran 2022, Pazartesi 00:00
Kaybının 42. Gününde cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Kaybının 42. Gününde cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınından sonra polis ekipleri soruşturmayı daha da derinleştirdi. Kuaför Aydoğan'ın önce kız arkadaşı polis ekiplerince yeniden gözaltına alındı. Kocaali Adliyesi'nde hakim karşısına çıkartılan Merve E. adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Kız arkadaşın serbest kalmasından 16 gün sonra ise, kayıp arkadaş Cem Tuna Zonguldak'ta polis ekiplerine teslim oldu. Cem Tuna arkadaşını silah ile öldürdüğünü itiraf etmesi üzerine Kocaali ilçesi Görele Mahallesi'nde jandarma, polis, sağlık, olay yeri inceleme ekipleri Aydoğan'ın cansız bedenini bulabilmek için hummalı bir çalıştırma başlattı.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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