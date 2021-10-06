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6 Ekim 2021, Çarşamba 00:00
Kıskançlık yüzünden eşiyle tartışıyordu

Kıskançlık yüzünden eşiyle tartışıyordu

Tayfun Bey, Sezer Bey'i aradığında daha mahalle bakkalının bile kapanmadığını, 11'de aradığını dile getirdi. Tayfun Bey, Necati Bey'in kuzenini köyün taksisi ile köyün meydanına getirdiğini, kuzeninin Necati Bey'e ulaşamadığını, Necati Bey ile Sezer Bey'in beraber mahkeme dosyaları bile olduğunu, bir şey olsa Sezer Bey bilir diye onu arayıp sorduğunu söyledi. Tayfun Bey, Nurhayat Hanım kendisini suçluyor diye kızınca Nurhayat Hanım, kimseyi suçlamadığını, oğlunun arkadaşlarına sormak zorunda olduğunu dile getirdi. Nurhayat Hanım, arabanın yanına Tayfun Bey'den önce gittiğini söyleyince Tayfun bey beraber arabayı açtıklarını iddia etti.

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