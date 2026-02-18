canli-yayin
18 Şubat 2026, Çarşamba 10:00

Lobar Rızayeva'nın 289 bin dolarlık dolandırılma iddiası...

İddiaların odağındaki sevgili canlı yayında!

41 yaşındaki Özbekistanlı Lobar Rızayeva, 2 yıldır birliktelik yaşadığı sevgilisinin kendisini 289 bin dolar dolandırdığını söyleyerek Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Sosyal medyadan tanıştığı sevgilisinin kendisinin evlilik vaadiyle dolandırdığını söyleyen Lobar Rızayeva, "Ev ve eşya için benden sürekli para istedi. Benden para isterken de güzel mesajlar atıyordu" dedi. İddiaların odağındaki sevgili Ahmet Özmen, canlı yayına bağlandı ve hakkındaki suçlamalara yanıt verdi.

