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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUNLARI DA İZLE

Mehmet Ali Özdemir, çalışanı ile kavgalı mıydı?

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Şüpheli şekilde ortadan kaybolan Mehmet Ali Özdemir'in ağabeyi Hasan Özdemir'in söylediğine göre kardeşi kavga ettiği öne sürülen Ertan Genç hakkında uyarılmıştı. Yayında bahsi geçen güvenlik görevlisi Özcan Gazi'ydi. Anlattığını göre olay gününün sabahı inşaata gelen Ertan Genç, Mehmet Ali Özdemir'i arıyordu. Mehmet Ali Özdemir'in yanında çalışan Ertan Genç'in parasını alamamaktan dert yandığını da söylüyor Özcan Gazi.

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