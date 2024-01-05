Mehmet Ali Özdemir, çalışanı ile kavgalı mıydı?

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Şüpheli şekilde ortadan kaybolan Mehmet Ali Özdemir'in ağabeyi Hasan Özdemir'in söylediğine göre kardeşi kavga ettiği öne sürülen Ertan Genç hakkında uyarılmıştı. Yayında bahsi geçen güvenlik görevlisi Özcan Gazi'ydi. Anlattığını göre olay gününün sabahı inşaata gelen Ertan Genç, Mehmet Ali Özdemir'i arıyordu. Mehmet Ali Özdemir'in yanında çalışan Ertan Genç'in parasını alamamaktan dert yandığını da söylüyor Özcan Gazi.