Mehmet Yörük'ün cinayete kurban gittiğini söyledi!

53 yaşındaki Mehmet Yörük, şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti. Canlı yayında cinayet itirafı geldi ve Sebile Yörük, üfürükçü Mustafa'nın hazırladığı suyu eşine içirdiğini ve eşinin bu şekilde öldüğünü itiraf etti. Cinayet itirafının ardından stüdyodan gözaltına alınan 2 şüpheli tüm geceyi Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nde geçirdi. Müge Anlı, üfürükçü Mustafa'nın "Sebile ile 6 yıllık bir ilişkimiz vardı. O fotoğrafları da kendi isteğiyle bana atıyordu. Ben kimseyi zehirlemedim" şeklinde ifade verdiğini açıkladı.