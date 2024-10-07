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7 Ekim 2024, Pazartesi
10:00
Müge Anlı: ''Allah hiçbirimize böyle bir şey yaşatmasın. Çocuklarımız da nurlar içinde yatsın. Hepimiz çok üzüldük.''
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