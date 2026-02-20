Müge Anlı bir üfürükçünün daha ipliğini pazara çıkardı

48 Yaşındaki Filiz Taş ve eşi Mahmut Taş sosyal medyadan tanıştıkları bir üfürükçüye 27 bin TL kaptırdıkları iddiasıyla Müge Anlı İle Tatlı Sert programına başvurdu. Serkan Taşkıran isimli üfürükçü tarafından mağdur edildiğini öne süren birçok kişi programa ihbarda bulundu. Hakkındaki suçlamalar üzerine canlı yayına bağlanan Serkan Taşkıran, dini duyguları istismar suçundan 20 gün önce cezaevinden çıktığını belirtti. Videolarının başka kişiler tarafından kullanıldığını ve söz konusu dolandırıcılık olaylarıyla bir ilgisinin bulunmadığını savundu.