Müge Anlı dokunuşuyla değişen hayatlar

Şampuan alacağım diyerek evden çıkıp giden 27 yaşındaki Gamze Ahmetler'i aramak için annesi stüdyoya gelmişti. Müge Anlı ekibi kaybının 13. Gününde Gamze'ye bulmuştu. Stüdyoya gelen Gamze kilo ve tüylenme probleminden dolayı bunalıp evden Ankara'ya kaçtığını, orada kadın sığınma evine yerleşip kilosuna dikkat edeceğini söylemişti. Müge Anlı Gamze'nin 125 kilodan 84 kiloya düşerek 41 kilo verdiğini, açıkladı.