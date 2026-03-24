Müge Anlı'da bir başka mucize...

Murat Şener 30 yıldır hiç görmediği annesini aramak için Müge Anlı'ya geldi. Murat Şener'in annesi Hilal Dallı, bir günde bulundu. Yıllardır görmediği oğluyla canlı yayında konuşan Hilal Dalı, "Ben yıllardır onun varlığını biliyordum. Ben yetiştirme yurdunda büyüdüm, Murat'ın aynı babadan ağabeyi var. Ağabeyi Ankara Sincan'da oturuyor" dedi. Murat'ın babasından şiddet gördüğü için ayrıldığını ve kendini herkesten gizlediğini söyleyen Hilal Dalı, yıllarca yaşadığı acıları canlı yayında anlattı.