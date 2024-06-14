Müge Anlı'nın yardım çağrısına yanıt gecikmedi

Zihinsel engelli Medine Keleş evden kaçan 13 yıllık kocası Zeki Keleş'i aramak için Müge Anlı'nın kapısını çalmıştı. Engelli kadının emlakçı Şenol lakaplı adam tarafından kandırılıp maddi manevi istismara uğradığı bunun üzerine koca Zeki Bey'in evi terk ettiği konuşulmuştu. Yaptığı hatadan dolayı yuvasından olan Medine Keleş papağını ile bir başıma kalmıştı. Yayının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Eyüpsultan Sosyal Hizmetleri ekibi kanala gelerek Medine Keleş ile görüştüler.