Mühendis Gökhan Atakan öldürüldü mü?

Gökhan'ın, Yeliz adında bir kadınla evlendiği, Yeliz'in iki yıllık evlilerken doktor Erdal Bektaş ile sevgili olduğu konuşuldu, Yeliz'in "Gökhan karpuzu yıkamak istedi. O sırada suya düştü ardından ben de suya atladım. Onu kurtaramadım. Çıkınca bayıldım" şeklinde ifade verdiği söylendi. Müge Anlı hem Yeliz hem de sevgilisi Erdal'ın doktor olduğunu, bu yüzden otopside gerçeklerin ortaya çıkmasını engellemek için önce Gökhan'ı evde o nehrin suyunda boğup sonra nehre attıklarının iddia edildiğini açıkladı.