Nuran Şahin'i kaybolduğu gün evinden alan kişi canlı yayında

Durmuş Ali Çelik, o gün Nuran'ı sabah altı, altı buçuk gibi aldığını, çiçekçinin oradan aldığını açıkladı. Sinem Hanım, Durmuş Ali Çelik'le konuştuğunu, annesini Alanya'ya götürdüğünü sakladığını, bir kere arayıp annesinin kaybını sormadığını, onu aradığında "ben annenin bulunduğunu sanmıştım" gibi yalanlar söylediğini ifade etti.