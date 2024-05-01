canli-yayin
CANLI YAYIN
Müge Anlı ile Tatlı Sert
10
BİLDİRİMLER
  • Kardeşlerim
    Kardeşlerim YENİ FRAGMAN
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Ben Bu Cihana Sığmazam
    Ben Bu Cihana Sığmazam YENİ BÖLÜM
  • Kuruluş Osman - 2. Fragman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
1 Mayıs 2024, Çarşamba 10:00

Nuran Şahin'i kaybolduğu gün evinden alan kişi canlı yayında

BÖLÜMLER BUNLARI DA İZLE GALERİ

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Durmuş Ali Çelik, o gün Nuran'ı sabah altı, altı buçuk gibi aldığını, çiçekçinin oradan aldığını açıkladı. Sinem Hanım, Durmuş Ali Çelik'le konuştuğunu, annesini Alanya'ya götürdüğünü sakladığını, bir kere arayıp annesinin kaybını sormadığını, onu aradığında "ben annenin bulunduğunu sanmıştım" gibi yalanlar söylediğini ifade etti.

Daha Fazla Göster ...
GALERİLER
TÜMÜ
Farah Zeynep Abdullah ile sevgili olduklarını söyleyen Kaan Çam bulundu!
30 Nisan 2024, Salı
Farah Zeynep Abdullah ile sevgili olduklarını söyleyen Kaan Çam bulundu! Müge Anlı ile Tatlı Sert
Takma bıyık taktı, evden kaçtı!
29 Nisan 2024, Pazartesi
Takma bıyık taktı, evden kaçtı! Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı’da ilişkiler yumağından kurtarılan çocuk, devlet himayesinde! 8 yaşındaki kız, babası Umut'a verilecek mi?
25 Nisan 2024, Perşembe
Müge Anlı’da ilişkiler yumağından kurtarılan çocuk, devlet himayesinde! 8 yaşındaki kız, babası Umut'a verilecek mi? Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı yayını ihbar olarak kabul edildi! 8 yaşındaki çocuk ilişki yumağı içinden kurtarıldı!
24 Nisan 2024, Çarşamba
Müge Anlı yayını ihbar olarak kabul edildi! 8 yaşındaki çocuk ilişki yumağı içinden kurtarıldı! Müge Anlı ile Tatlı Sert
ARAMA
CANLI YAYIN