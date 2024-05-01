1 Mayıs 2024, Çarşamba 10:00
Nuran Şahin'i kaybolduğu gün evinden alan kişi canlı yayında
Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında
Durmuş Ali Çelik, o gün Nuran'ı sabah altı, altı buçuk gibi aldığını, çiçekçinin oradan aldığını açıkladı. Sinem Hanım, Durmuş Ali Çelik'le konuştuğunu, annesini Alanya'ya götürdüğünü sakladığını, bir kere arayıp annesinin kaybını sormadığını, onu aradığında "ben annenin bulunduğunu sanmıştım" gibi yalanlar söylediğini ifade etti.
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