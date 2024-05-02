Nuran Şahin'i tanıyan tanık konuştu

Görgü şahidi, 2003-2007 arasında bu aile ile komşu olduklarını, eşi ve Nuran'ı takip ettiğini, ikilinin telefon görüşmelerini yakaladığını, tüm bu kanıtları Mustafa Bey'e gösterdiğini, Mustafa'nın her şeyi bilmesine rağmen karısına "hiç yaptın mı?" diye bile sormadığını ifade etti. Görgü şahidi, Nuran'ın yaptığı kötü şeylerden dolayı ailenin mahalleden taşındığını daha sonra Nuran'ın gittiği yerlerde de aynı problemi yaşadığını duyduğunu anlattı.