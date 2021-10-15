Nurgül Beyhan cinayetinde katil kim?

Dilaver Bey'in o an kardeşi Cihan Bey'i arayıp Yusuf kapıda elinde silah var diye bilgi verdiğini, buna istinaden Cihan Bey'in pompalı tüfekle geldiğini belirtti. Dilaver Bey'in Cihan Bey'e "Git Yusuf'un hakkından gel" dediğini iddia eden Kerem Bey, o an ablasının da sen nereye gidiyorsun yeğenin o senin dediğini, yine de Cihan Bey'in hepinizi öldüreceğim deyip aşağıya indiğini, ablasının da arkasından aşağıya indiğini dile getirdi. Senem Hanım, abisinin silahı alıp amcasının evini basmaya gittiğini kabul ettikten sonra abisinin normalde küçük amcasını vurmayacak olduğunu, küçük amcası annesini vurunca abisinin vurmak zorunda kaldığını, normalde abisinin derdinin büyük amcası Dilaver Bey ile olduğunu söyledi.