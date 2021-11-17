Nurgül Beyhan cinayetinde önemli gelişme

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Senem Hanım, Kerem Bey, Necmettin Bey Bakırköy adliyesine giderek Dilaver Bey hakkında suç duyurusunda bulunduğu bilgisi verilirken Kerem Bey o gizli tanığın bir Bulgar bu işi yapmış demesinde de Dilaver Beylerin parmağı olacağını, zira o kişinin tek başına evi bulamayacağını vurguladı. Necmettin Bey de bu işin içinde Dilaver Bey'in parmağı olduğunu söyledi. Nurgül Hanım'ın kardeşleri adaleti beklediklerini belirtirken Senem Hanım, gizli tanığın ortaya attığı iddiaların ciddi iddialar olduğunu, Bakırköy adliyesine de amcasının kendisini tehdit etmesi dolayısı ile geldiğini, kimseden korkmadığını dile getirdi.