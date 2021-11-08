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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT KISA VİDEO
8 Kasım 2021, Pazartesi 00:00
Nurgül Beyhan'ın cinayetindeki kritik isim canlı yayında...

Nurgül Beyhan'ın cinayetindeki kritik isim canlı yayında...

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Dilaver Bey, kardeşi ile ilgili hiçbir şeye cevap vermek zorunda olmadığını belirttikten sonra olay günü aşağıya indiklerinde yengesi Nurgül Hanım'ın oğlunda silah olduğunu bildiğini, kapıda Nurgül Hanım'ı da görünce şüphelendiğini, gerekli mercilere de bunu söylediğini ifade etti. Dilaver Bey, Ali'nin de Nurgül Hanım'ın da orada olduğunu görünce o an öyle düşündüğünü dile getirdi. Müge Anlı, Yusuf'un Nurgül Hanım ve Yaşar Bey'in çocuğu olduğunu, neden Nurgül Hanım'ın sadece suçlandığını sorunca Dilaver Bey, o an kapıda ikisini görünce şüphelendiğini söyledi. Dilaver Bey, Müge Anlı'nın sorusu üzerine yeğeninin kendisinden alacağı olmadığını, zaten hak hukukun böyle istenmeyeceğini, o gün ilk silah patlamasında yengesinin aşağıya indiğini, neden çocuğunu alıp götürmediğini, bunun kafasına takıldığını dile getirdi.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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