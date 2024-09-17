Oğlu ve gelininin birbirleriyle çelişen ifadeleri...

Aydın Bey'in eşine bağlanıldı. Aydın Bey'in eşi, kayınvalidesinin binip gittiği gri arabayı kendisinin gördüğünü ama arabadan çok uzun zaman geçtiği için hatırlamadığını, kocasının kendisine hatırlattığını söyledi. Müge Anlı "kayınvaliden kaybolduktan sonra ondan hiç haber aldın mı? Onu gören birileri olmuş mu?" diye sordu. Aydın Bey'in eşi kayınvalidesini görmediğini, göreni de duymadığını belirtti.