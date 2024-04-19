Olayların öznesi anne bilinmezliklere son verecek mi?

Müge Anlı anne Suphiye Hanım'ın yayını izlediğini, buna rağmen kızlarının çağrısına sessiz kaldığını, Suphiye Hanım'ın kızlarına yayın arkasında babalarını söylemesi gerektiğini, tüm bu kargaşaya da son vermesi gerektiğini belirtti. Duygu Hanım ablası Fraye'nin babasını bilmediklerini, bu aile içinde sır olduğunu, Dilara'nın annesine babasını sorduğunu annesinin uğru Dündar ile yaşadığı ilişkiyi anlattığını söyledi.