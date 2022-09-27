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27 Eylül 2022, Salı 00:00
Öldürüldü, derin dondurucuda saklandı

Öldürüldü, derin dondurucuda saklandı

Türkiye yasa boğuldu! Müge Anlı gerçekleri ortaya çıkardı. Kaçırılan minik Lina'nın cesedi derin dondurucuda bulundu.

3 yaşındaki Lina'dan kara haber! 3 yaşındaki Lina ve 1.5 yaşındaki Naime'nin aylardır kayıptı. Müge Anlı'nın yayına bağlanan Kiraz isimli bir kadının ihbarı neticesinde Naime bulundu. Ancak Lina'dan kötü haber geldi. Lina'nın annesi Melissa'nın okul arkadaşı ve sevgilisinin işlettiği çocuk giyim mağazasında derin dondurucunun içinde Lina'nın cesedi bulundu.

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