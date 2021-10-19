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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT KISA VİDEO
19 Ekim 2021, Salı 00:00
Radyocu Mehmet Karahan ile ilgili iddialar...

Radyocu Mehmet Karahan ile ilgili iddialar...

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Hanımefendi, hastanede Fatma Hanımlarla tanıştığını, kendi odalarında bir süre kaldıklarını sonra özel bir odaya gittiklerini, Fatma Hanım'ın annesinin "Benim oğlum kayboldu" deyip ağladığını, Cemal Bey'in sürekli aradığını odada kim varsa konuşmak istediğini, Fatma Hanım'ın da odada kim varsa onlara telefonu uzattığını dile getirdi. Hanımefendi, Fatma Hanım'ın sürekli kendisini acındırdığını, kendisini de kandırdıklarını, tuzağa düşürdüklerini, kendisinin o dönem kayıpları olduğundan aklının başında olmadığını, onların da kendisini olayın içine çekmeye çalıştığını belirtti.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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