Ramazan Arıkan cinayetinde çifte tutuklama.

Savcılık dosyasına giren Sultan Seki'nin Mustafa Ünal ile olan whatsapp yazışmaları canlı yayında konuşuldu. Mustafa Ünal'ın Sultan Seki'nin kızı Sude için "Bu kızı evlatlıktan çıkar, bize ticaret yaptırmaz" dediği ortaya çıktı. Sultan Seki'nin ise cevap olarak "O çocuk için ben senden de vazgeçmem, yapacağımız ticaretten de vazgeçmem" yazması herkesi şoke etti.