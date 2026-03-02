Ramazan Arıkan öldü mü, öldürüldü mü?

44 yaşında üç çocuk babası Ramazan Arıkan, 16 Kasım'da Ankara'daki eski eşinin evinde ölü olarak bulundu. Ağabey Adem Arıkan, kardeşinin 100 milyona yakın mal varlığı sebebiyle eski eşinin ve çocuklarının baskı yaptığını söyleyerek bazı iddiaları olduğunu söyledi. Olay günü kardeşi Ramazan Arıkan'ın 16 yaşındaki oğlu ve bir kişinin daha kolları arasında ayakta duramaz halde eski eşinin evine getirildiğini söyleyen Adem Arıkan, ani ölümün araştırılmasını istedi.