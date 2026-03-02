canli-yayin
CANLI YAYIN
A.B.İ.
12
BİLDİRİMLER
  • Aynı Yağmur Altında
    Aynı Yağmur Altında YENİ FRAGMAN
  • Kim Milyoner Olmak İster?
    Kim Milyoner Olmak İster? YENİ BÖLÜM
  • A.B.İ
    A.B.İ. YENİ FRAGMAN
  • A.B.İ.
    A.B.İ. YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
    Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
    Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
2 Mart 2026, Pazartesi 10:00

Ramazan Arıkan öldü mü, öldürüldü mü?

BÖLÜMLER BUNLARI DA İZLE GALERİ

Eski eş, oğlu ve uzak akrabaya yönelik şüpheler...

44 yaşında üç çocuk babası Ramazan Arıkan, 16 Kasım'da Ankara'daki eski eşinin evinde ölü olarak bulundu. Ağabey Adem Arıkan, kardeşinin 100 milyona yakın mal varlığı sebebiyle eski eşinin ve çocuklarının baskı yaptığını söyleyerek bazı iddiaları olduğunu söyledi. Olay günü kardeşi Ramazan Arıkan'ın 16 yaşındaki oğlu ve bir kişinin daha kolları arasında ayakta duramaz halde eski eşinin evine getirildiğini söyleyen Adem Arıkan, ani ölümün araştırılmasını istedi.

Daha Fazla Göster ...
GALERİLER
TÜMÜ
Türkiye onu Müge Anlı'da tanıdı! Tokatlı Sinan cezaevinden çıktı!
28 Ocak 2026, Çarşamba
Türkiye onu Müge Anlı'da tanıdı! Tokatlı Sinan cezaevinden çıktı! Müge Anlı ile Tatlı Sert
Türkiye bu olayı Müge Anlı'da izledi! "Kaza" denilen ölüm cinayet çıktı!
19 Ocak 2026, Pazartesi
Türkiye bu olayı Müge Anlı'da izledi! "Kaza" denilen ölüm cinayet çıktı! Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Elif Kumal, 8 gün sonra otomobiliyle gölette ölü bulundu!
06 Ocak 2026, Salı
Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Elif Kumal, 8 gün sonra otomobiliyle gölette ölü bulundu! Müge Anlı ile Tatlı Sert
Türkiye o cinayeti konuşuyor! Müge Anlı'da kan donduran iddialar!
30 Aralık 2025, Salı
Türkiye o cinayeti konuşuyor! Müge Anlı'da kan donduran iddialar! Müge Anlı ile Tatlı Sert
ARAMA
CANLI YAYIN