18 Şubat 2026, Çarşamba 10:00

Sara, babasından sonra halasına da kavuştu!

Müge Anlı'da nesilden nesile aktarılacak bir başka kavuşturma...

Yıllar sonra babasına kavuşan Sara Schafer, halası Hacer Uçar ile de stüdyoda kucaklaştı. Sara Schafer'ın ortaya çıkmasıyla büyük bir mutluluk yaşadığını söyleyen hala Hacer Uçar, yeğenini ağırlamak için İstanbul'da kaldığı evine davet etti. Kuzenlerinin de Almanya'da yaşadığını öğrenen Sara Schafer, yıllardır aradığı ailesine Müge Anlı sayesinde kavuştu.

Türkiye onu Müge Anlı'da tanıdı! Tokatlı Sinan cezaevinden çıktı!
28 Ocak 2026, Çarşamba
Türkiye onu Müge Anlı'da tanıdı! Tokatlı Sinan cezaevinden çıktı! Müge Anlı ile Tatlı Sert
Türkiye bu olayı Müge Anlı'da izledi! "Kaza" denilen ölüm cinayet çıktı!
19 Ocak 2026, Pazartesi
Türkiye bu olayı Müge Anlı'da izledi! "Kaza" denilen ölüm cinayet çıktı! Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Elif Kumal, 8 gün sonra otomobiliyle gölette ölü bulundu!
06 Ocak 2026, Salı
Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Elif Kumal, 8 gün sonra otomobiliyle gölette ölü bulundu! Müge Anlı ile Tatlı Sert
Türkiye o cinayeti konuşuyor! Müge Anlı'da kan donduran iddialar!
30 Aralık 2025, Salı
Türkiye o cinayeti konuşuyor! Müge Anlı'da kan donduran iddialar! Müge Anlı ile Tatlı Sert
