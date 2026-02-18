Sara, babasından sonra halasına da kavuştu!

Yıllar sonra babasına kavuşan Sara Schafer, halası Hacer Uçar ile de stüdyoda kucaklaştı. Sara Schafer'ın ortaya çıkmasıyla büyük bir mutluluk yaşadığını söyleyen hala Hacer Uçar, yeğenini ağırlamak için İstanbul'da kaldığı evine davet etti. Kuzenlerinin de Almanya'da yaşadığını öğrenen Sara Schafer, yıllardır aradığı ailesine Müge Anlı sayesinde kavuştu.