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3 Haziran 2024, Pazartesi 10:00

Selin Öztürk ile ilgili yaşıyor iddiası

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Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

22 yaşındaki Selin Öztürk, 16 Mayıs Çarşamba günü Manisa'dan şüpheli şekilde kayıplara karıştı. Kaybolan genç kızın yaşadığına dair olan umutlar azaldı. Müge Anlı, Tolga'ya Selin'in hayatta olduğu ve Fatma Kapar isimli şahsın yanında kaldığına dair mesaj geldiğini açıkladı. "İki aydır Selin Fatma isimli şahsın yanında kalıyor. Bunlar yasaklı madde çalmış, onu yiyip içiyorlar" dediği ve bir fotoğraf gönderdiği belirtildi.

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