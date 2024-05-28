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28 Mayıs 2024, Salı 10:00

Selin'in kaybolmadan önce görüştüğü arkadaşı konuştu

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Ardında pekçok soru işareti bırakarak sırra kadem basan Selin Öztürk'ün kaybolmadan önce görüştüğü arkadaşları yayında gündeme gelmişti. Bahsi geçen Selin Öztürk'ün arkadaşı Merve Uzun konuştu. Merve Hanım, Tolga'nın kendisini almaya geldiğini arabanın içinde Selin'in de olduğunu söyledi. Selin'in banka kartı yüzünden gerginlik çıktığını söylerken Selin'in kaybolmasından sonra Tolga'nın çok umursamaz olduğunu iddia etti.

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