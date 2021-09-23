Şen ailesinin yakın dostundan çarpıcı sözler

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Yıldız Hanım, numara verdiğini eşinin de o kişileri beğenirse Aynur Hanım'dan numaraları para ile aldığını anlattı. Yıldız Hanım eşinin Emel Hanım'ın dediği her şeyi yaptığını, kredi kartını kullandırdığını, eşinin dediğine göre kadınların zaafının eşine karşı çok olduğunu, eşinin 11 kere kadınlara ev açtığını söyledi. Yıldız Hanım, eşinin cinsel gücü arttırıcı ilaçlar kullandığını, nerden buluyorsun bunu dediğini, eşinin "Emel'den aldım, kan sulandırıcı olarak kullanıyorum" dediğini iddia etti. Yıldız Hanım Emel Hanım'ın bu cinsel gücü artırıcı ilaçların ticaretini yapabiliyor olabileceğin söyleyip eşinin bu cinayetten sonra hop oturup hop kalktığını çok korktuğunu, ifade verdikten sonra da "Yıldız ben çok korkuyorum, bir kere daha hapse giremem" dediğini anlattı.