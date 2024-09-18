Sevgilisi alıkonduğunu iddia etmişti

24 yaşındaki Aybeniz Top ve 3 yaşındaki oğlu 14 Eylül Cumartesi günü İstanbul Esenyurt'tan kayboldu. Onu aramak için sevgilisi Hasan Fırtına canlı yayına geldi. Dakikalar için Aybeniz Top bulundu. Aybeniz Top; Hasan'dan kaçtığını, aralarında imam nikah dahi olmadığını, Hasan'ın kendisini bayıltana kadar dövdüğünü belirtti. Hasan Fırtına ise Aybeniz'in zorla tutulduğunu, bu sözleri söylemesi için de tehdit edildiğini ileri sürdü.