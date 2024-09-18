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18 Eylül 2024, Çarşamba 10:00

Sevgilisi alıkonduğunu iddia etmişti

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Müge Anlı İle Tatlı Sert atv ekranlarında

24 yaşındaki Aybeniz Top ve 3 yaşındaki oğlu 14 Eylül Cumartesi günü İstanbul Esenyurt'tan kayboldu. Onu aramak için sevgilisi Hasan Fırtına canlı yayına geldi. Dakikalar için Aybeniz Top bulundu. Aybeniz Top; Hasan'dan kaçtığını, aralarında imam nikah dahi olmadığını, Hasan'ın kendisini bayıltana kadar dövdüğünü belirtti. Hasan Fırtına ise Aybeniz'in zorla tutulduğunu, bu sözleri söylemesi için de tehdit edildiğini ileri sürdü.

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