18 Eylül 2024, Çarşamba 10:00
Sevgilisi alıkonduğunu iddia etmişti
Müge Anlı İle Tatlı Sert atv ekranlarında
24 yaşındaki Aybeniz Top ve 3 yaşındaki oğlu 14 Eylül Cumartesi günü İstanbul Esenyurt'tan kayboldu. Onu aramak için sevgilisi Hasan Fırtına canlı yayına geldi. Dakikalar için Aybeniz Top bulundu. Aybeniz Top; Hasan'dan kaçtığını, aralarında imam nikah dahi olmadığını, Hasan'ın kendisini bayıltana kadar dövdüğünü belirtti. Hasan Fırtına ise Aybeniz'in zorla tutulduğunu, bu sözleri söylemesi için de tehdit edildiğini ileri sürdü.
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