22 Kasım 2024, Cuma 10:00
Tutku Dilara Kayıkçı nerede?
9 yaşındayken 21 Nisan 2008'de sırra kadem bastı.
21 Nisan 2008'de henüz 9 yaşındayken Samsun Terme'den sırra kadem basan Tutku Dilara Kayıkçı'nın kaybı işlendi. Şüphe okları baba Mustafa'nın üzerine çevrildi. Mustafa'nın çocuğa zarar verdiği ya da onu para karşılığı evlatlık verdiği iddia edildi.
Stüdyoya kayıp Dilara'nın ağabeyi Sedat da geldi. Sedat Bey, Tutku'nun kaybını annesinden öğrendiğini, annesinin "Tutku evde yok" dediğini, çocuk aklıyla bir yakınlarının evine gidip kardeşini orada aradığını anlattı.
Daha Fazla Göster ...