Uğur ve Büşra canlı yayında...

Uğur Bey, annesinin teyzesi yüzünden küs gittiğini, teyzeleri ile uğraşmaktan hiçbir şey yapamadığını iddia etti. Teyzelerinin kendisine değil jandarmalara şikayet etmesi gerektiğinden söz eden Uğur Bey, teyzelerinin dakika başı kendisine şikayet ettiklerini belirtti. Uğur Bey, 2 yıl içerisinde kendisini değişik numaraların arayıp kendilerini suçladığını, kendisinin de onlarla uğraştığını ifade etti. Osman Bey, kız kardeşini sorguladığı için kendi yanından ayrıldığını belirtti. Uğur Bey de kız kardeşine sorgulamalar yaptığını, ama kardeşi ben Mehmet Ali ve Yılmaz'dan şüpheleniyorum demesine rağmen suç duyurusunda bulunmadığını söyledi.