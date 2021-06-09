Üniversiteli Melisa'dan kafa karıştıran video

20 yaşındaki Melisa Nacak'ın evden Perşembe günü evden kaçtığını, anne Nilgün Nacak'ın stüdyoda olduğunu söyledi. Müge Anlı, Melisa'nın bazı fotoğraflar çektirdiğini sonra da birisine attığını ve tehditler aldığını, kızın psikolojisinin bozulduğunu dile getirdi. Melisa'nın daha sonra başka bir erkek arkadaşının kıza destek olmaya çalıştığından bahseden Müge Anlı, böyle olayları çok gördüğünü, çoğunu yayın arkasında emniyetle halletmeye çalıştığını belirtti. Müge Anlı, Melisa'nın annesinin Antalya'dan geldiğini sözlerine ekledi.