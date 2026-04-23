Yolcusuna aşık oldu, yakın mesafe 20 bin dolara patladı.

56 yaşındaki taksi şoförü Recep Önder, Özbekistan uyruklu Gülbahar tarafından evlilik vaadiyle 900 bin TL dolandırıldığını iddia etmişti. Canlı yayına katılan Gülbahar ise suçlamaları reddederek parayı geri ödeyemeyeceğini, en fazla aylık 400 dolar verebileceğini söyledi. Taraflar arasında yaşanan tartışmada dekontlar gündeme gelirken, Recep Önder gönderdiği paraların ve çektiği kredinin tamamını talep etti. Programda, verilen paraların "hediye mi yoksa borç mu" olduğu da tartışma konusu oldu.