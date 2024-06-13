Zeki Keleş'ten 17 gündür haber yok

Medine Keleş, emlakçı Şenol'un kendisine ilgi gösterdiğini, başlarda kabul etmediğini ama sonradan ona ilgi duymaya başladığını fakat emlakçı Şenol'un yalancı, dolandırıcı bir adam çıktığını anlattı. Medine Keleş kocası Zeki'nin ailesinin Şenol'u öğrendiğini, kocası Zeki'nin de evi terk ettiğini, kocası gidince yetkililerin çocuklarını yurda aldığını söyledi. 27 Mayıs'tan beri ulaşamadığı kocasını aramak için geldiğini anlattı.