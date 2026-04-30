Zeynep ve Berat nikah işlemleri için başvuru yaptı

40 yaşındaki 5 çocuk annesi Suzan Çenşi'nin iki yıl önce Hatay'dan kaybolmasıyla başlayan süreçte dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Annesini bulmak için programa katılan kızı Zeynep, annesinin kayınbiraderiyle birlikte kaçtığını iddia etmiş ve bu açıklama olayın seyrini değiştirmişti. Yapılan ihbarın ardından Ankara Evren İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Kısa sürede yürütülen çalışmalar sonucunda Suzan Çenşi ve Bayram İzgi birlikte bulundu. İddiaların odağındaki iki isim canlı yayına katılırken, anne ve kız 2 yıl sonra ilk kez stüdyoda yüzleşti. Tüm bu gelişmelerin ardından dikkat çeken bir başka adım ise Zeynep ve hayat arkadaşı Berat'tan geldi. Uzun süredir resmi nikah yapamadıkları öğrenilen çift, programın da desteğiyle evlilik işlemlerini başlattı. Gerekli sağlık kontrollerini tamamlayan çiftin nikahının stüdyoda kıyılacağı açıklandı.